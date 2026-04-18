🚗 ULTIM’ORA – Disagi sulla 121: furgone in panne blocca la corsia di sorpasso

Mattinata complicata oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla superstrada 121 in direzione Catania.

Fortunatamente non si tratta di un incidente stradale, ma i disagi per gli automobilisti sono comunque rilevanti.

All’altezza dello svincolo Valcorrente, un furgone è rimasto fermo in corsia di sorpasso, probabilmente a causa di un’avaria o di un problema improvviso al mezzo.

La carreggiata, già a corsia unica, sta creando rallentamenti nel tratto interessato.

Sul posto è presente personale Anas che, in assenza di segnaletica temporanea, sta segnalando manualmente il pericolo agli automobilisti in transito, invitandoli a rallentare e prestare la massima attenzione.

La situazione è in fase di gestione e si resta in attesa della rimozione del mezzo. Si raccomanda prudenza alla guida.