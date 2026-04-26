MALETTO TAR BLOCCA LA DEMOLIZIONE DI UN CHIOSCO DI PROPRIETA DI UN PATERNESE

Maletto, il TAR blocca la demolizione di un chiosco di proprietà di un paternese

Finisce al Tar di Catania una querelle tra il Comune di Maletto e il proprietario di un chiosco sito in piazza XXIV Maggio, interessata dai lavori di riqualificazione. In seguito ai lavori, il Comune di Maletto ha previsto nel progetto il mantenimento del chiosco, con un possibile spostamento, ma alla fine, dopo vari tentativi di trovare una soluzione, non si è raggiunto un accordo.

Così il Comune, ha emesso una delibera in cui diffidava il proprietario a demolire e sgomberare il chiosco entro tre giorni, passati i quali sarebbe stato il Comune a farsi carico dei lavori per poi addebitarli al proprietario. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il… Tar.

Infatti il proprietario del chiosco, seguito dagli avvocati Ignazio Scuderi e Liliana D’Amico, ha immediatamente presentato ricorso al Tar, per l’annullamento della delibera. E la Terza sezione di Catania, con decreto 796 del 2026, ha annullato il provvedimento del Comune di Maletto, rinviando al 27 maggio prossimo la trattazione collegiale e la camera di consiglio per il ricorso presentato.

Secondo i legali del proprietario, non esistono motivazioni per la demolizione del chiosco, in quanto lo stesso è presente nel progetto di riqualificazione della piazza. La sentenza del Tar blocca l’atto di demolizione, ma sarà poi l’apertura del dibattito a dire se è stato commesso un errore di valutazione e le conseguenze per l’Ente.

Fonte “La Sicilia” del 24-04-2026