🚨 ULTIM'ORA. INCIDENTE SULLA SP56II TRA PATERNO’ E BELPASSO: AUTO CONTRO MURO, FERITA UNA DONNA

🚨 INCIDENTE SULLA SP56II TRA PATERNO’ E BELPASSO: AUTO CONTRO MURO, FERITA UNA DONNA

BELPASSO (CT) – Incidente stradale nella mattinata di oggi, 28 aprile 2026, intorno alle ore 08.30, lungo la SP56II, la strada che collega Paternò a Belpasso, in territorio del comune belpassese.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un muro ai margini della carreggiata, con una dinamica che sembrerebbe autonoma. A seguito dell’impatto sono esplosi gli airbag del veicolo.

A bordo del mezzo una donna, rimasta ferita ma fortunatamente in modo non grave, secondo le prime informazioni.

Dopo l’impatto, l’auto ha terminato la sua corsa rimanendo in mezzo alla carreggiata, creando disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Belpasso, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.