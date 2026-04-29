ALCAMO – Smonta i segnali e li inverte nella notte: STOP diventa precedenza, denunciato

ALCAMO – Da giorni seminava confusione tra gli automobilisti, modificando la segnaletica stradale durante la notte. Ora è stato individuato e denunciato.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto, ritenuto responsabile del reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo agiva nelle ore notturne smontando e reinstallando segnali verticali, arrivando persino a invertirli. Un comportamento che aveva già generato non poca confusione tra gli utenti della strada, con diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Le ricerche si sono concluse durante un servizio notturno, quando i Carabinieri lo hanno sorpreso in azione tra l’intersezione di viale Europa e piazza Vittime dell’Attentato di Nassiriya. In quel momento, l’uomo stava sostituendo un segnale di STOP con uno di “dare precedenza”, precedentemente rimosso da un altro incrocio.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno accertato che l’uomo era in possesso di una scala e di tutta l’attrezzatura necessaria per smontare e rimontare la cartellonistica stradale.

Alla luce dei fatti, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. Resta da chiarire il motivo del gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi per la sicurezza della circolazione.