Maniace, torna la Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi: tre giorni tra sapori unici, spettacoli e tradizioni (1-3 maggio)

È tutto pronto a Maniace, per la “tre giorni” della Sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi, che si terrà dall'1 al 3 maggio. Un appuntamento che si rinnova, ma con le radici ben radicate sulle tradizioni e su dei prodotti che hanno gusti e specificità tipiche del territorio.

Il programma è stato illustrato nella sala consiliare del Comune alla presenza di numerosi commercianti e produttori. «Le uniche colture che non abbiamo a Maniace sono le arance e i pistacchi - dichiara il sindaco Franco Parasiliti - per il resto non ci manca nulla, dal grano, agli alberi da frutta, fino ai prodotti caseari e alla carne, le eccellenze del territorio sono tante, e la sagra è l'occasione giusta per assaggiare dei prodotti unici e con caratteristiche che non si trovano da nessuna altra parte. Abbiamo lavorato tanto per la preparazione di questi tre giorni e siamo pronti ad accogliere chi vuole approfittare del weekend per una immersione tra la natura e le degustazioni di prodotti unici».

«La sagra di Maniace ha avuto il riconoscimento “Sagra di qualità” dall'Unpli - dichiara Giuseppe Sanfilippo, presidente della Pro Loco Maniace - un ulteriore riconoscimento che premia la bontà dei nostri prodotti, visto che in Italia non sono molte le sagre che possono vantare tale certificazione. Noi, assieme al Comune, stiamo lavorando per la promozione dell'evento e per l'accoglienza dei tanti turisti che verranno a trovarci».

«Abbiamo stabilito delle zone di sosta lungo la circonvallazione, corso Maniace, corso Margherita e la zona del Comune, inoltre abbiamo sperimentato delle novità tra cui il gelato e la granita alla ricotta - dichiara l'assessore Corrado Bontempo - nelle tre serate e nei tre giorni della sagra, inoltre, abbiamo predisposto vari spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini, ma i nostri punti di forza saranno come sempre le degustazioni dei nostri prodotti».

Presenti alla conferenza anche l'assessore Nunzio Lupica e il dottore in Agraria Antonio Trusso Sfrazzetto, che nella giornata di sabato 2 maggio, ha organizzato un convegno sulla zootecnia con la presenza di relatori d'eccezione. I presupposti per una edizione da record della sagra ci sono tutti.