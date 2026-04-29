CATANIA, PANINOTECA “ATTACCATA” ALLA RETE: RUBAVA CORRENTE SENZA CONTRATTO, DENUNCIATO TITOLARE

I Carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà un 49enne catanese, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo effettuato congiuntamente ai tecnici dell’Enel in un esercizio commerciale del centro cittadino.

Durante la verifica, i militari hanno accertato che la paninoteca risultava priva di un regolare contratto di fornitura elettrica. Nonostante ciò, all’interno del locale erano presenti luce e macchinari perfettamente funzionanti.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire un allaccio abusivo alla rete elettrica, realizzato per alimentare fraudolentemente l’intera attività.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato. È stato inoltre quantificato il danno economico arrecato, che supera gli 8.000 euro e che l’uomo dovrà risarcire.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e di verifica delle attività commerciali, finalizzati a garantire il rispetto della legalità e a tutelare gli operatori economici che operano correttamente, contrastando fenomeni di concorrenza sleale.

Il furto di energia elettrica rappresenta, oltre che un reato, anche un grave rischio per la sicurezza: gli allacci abusivi, infatti, possono causare sovraccarichi, cortocircuiti e incendi, mettendo in pericolo non solo i locali interessati ma anche gli edifici circostanti e l’incolumità delle persone.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni, proseguendo l’attività di prevenzione e repressione a tutela della sicurezza e della legalità.