TARANTO – “Ho accoltellato e ucciso mia moglie”: ma era tutto inventato, denunciato per procurato allarme

TARANTO – Una telefonata choc al numero di emergenza 112 ha fatto scattare un imponente intervento delle forze dell’ordine, rivelatosi però completamente infondato.

Un uomo ha contattato il Numero Unico di Emergenza dichiarando: «Venite, ho accoltellato e ucciso mia moglie». Parole che hanno immediatamente attivato il protocollo per le emergenze più gravi, facendo convergere in via Minniti numerose pattuglie della Polizia di Stato, oltre ai vigili del fuoco, al personale sanitario del 118 e agli investigatori della Squadra Mobile e della Scientifica.

Sul posto sono intervenute complessivamente quattro volanti, supportate anche dai “Falchi” della Questura, per verificare la segnalazione considerata ad altissima priorità.

Arrivati in zona, gli agenti hanno individuato l’uomo ancora in strada e lo hanno bloccato senza alcuna resistenza. Nel frattempo sono stati avviati immediati accertamenti sulla presunta vittima, che hanno però escluso qualsiasi ferimento: la donna indicata è risultata viva e in buone condizioni, facendo cadere subito l’ipotesi di omicidio.

Dai successivi approfondimenti è emerso un retroscena sorprendente. Poco prima, lo stesso uomo aveva già contattato le forze dell’ordine per segnalare un presunto tentativo di truffa ai danni del padre. Non ottenendo un intervento immediato – a causa di altri servizi in corso – avrebbe deciso di inscenare il falso omicidio per attirare rapidamente l’attenzione delle pattuglie.

Una scelta che gli è costata cara. L’uomo è stato accompagnato negli uffici per gli accertamenti di rito e denunciato per procurato allarme, reato che punisce chi segnala falsamente situazioni di pericolo causando un inutile dispiego di mezzi e sottraendo risorse a emergenze reali.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’uso improprio dei numeri di emergenza, fondamentali per garantire interventi tempestivi nei casi davvero critici.