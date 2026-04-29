Adrano, viola l’obbligo di restare in casa e va dalla fidanzata: arrestato 26enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 26enne di Adrano che ha violato le prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’uomo sarebbe dovuto rimanere in casa ogni giorno dalle 21 alle 6, ma, in realtà, in più occasioni, si è reso irreperibile, come è emerso nei diversi controlli effettuati dagli agenti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

Negli ultimi anni, il pregiudicato adranita si è reso responsabile della commissione di svariati reati, quali furto, rapina, ricettazione, porto ingiustificato di coltello, guida in stato di ebbrezza, peraltro di auto risultata rubata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce grave.

In attesa dei vari procedimenti penali, l’uomo è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Nel corso degli ultimi accertamenti effettuati nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi, i poliziotti del Commissariato hanno avuto modo di constatare l’ennesima violazione delle prescrizioni da parte del 26enne. Scattate le ricerche in modo da rintracciarlo, è stato appurato come l’uomo si trovasse presso l’abitazione della compagna.

L’uomo è stato accompagnato in Commissariato e arrestato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima.

Dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e, pertanto, i poliziotti del Commissariato di Adrano lo hanno condotto nella Casa Circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.