Giornata infernale nel Catanese: 42 incendi, a Paternò evacuato un call center, due donne morte sull’Etna e a Bronte

Tragedia sull’Etna: turista di 65 anni muore per arresto cardiocircolatorio, inutili i soccorsi

Una giornata particolarmente difficile per l’intera provincia di Catania, segnata da decine di incendi, numerosi interventi di soccorso e due tragici decessi.

Secondo il report diffuso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tra le ore 8 e le 18 di oggi, martedì 14 luglio 2026, sono stati portati a termine 42 interventi su tutto il territorio etneo.

L’emergenza più impegnativa è stata quella legata agli incendi. Nel corso della giornata sono stati effettuati 12 interventi per roghi di sterpaglie e vegetazione, alimentati anche dalle temperature elevate e dalle condizioni particolarmente favorevoli alla propagazione delle fiamme.

L’incendio più rilevante si è sviluppato a Catania, nel quartiere Librino, nella zona di viale Grimaldi. Il fuoco ha interessato la vegetazione nei pressi dei civici 16 e 18, raggiungendo anche l’edificio abbandonato dell’ex scuola “Brancati”.

Per fronteggiare il vasto rogo sono state impiegate diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, affiancate dai mezzi e dagli operatori del Comune e della Protezione Civile.

Tra gli interventi più delicati anche quello avvenuto a Paternò, nella zona Schettino, dove un vasto incendio di sterpaglie ha prodotto fiamme alte e una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Il rogo si è avvicinato pericolosamente al call center presente nell’area, rendendo necessaria l’evacuazione dei dipendenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con più autobotti. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Leggi l’articolo sull’incendio in zona Schettino. (95047.it)

La giornata è stata purtroppo caratterizzata anche da due tragedie. A Bronte è stato recuperato il corpo di una donna annegata all’interno di un invaso, mentre sul versante sud dell’Etna una turista francese di 65 anni è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiocircolatorio durante una visita ai Crateri Silvestri.

Inutili, in quest’ultimo caso, i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori intervenuti sul posto.

Tra le altre operazioni concluse dai Vigili del Fuoco si registrano tre interventi per la bonifica di insetti e uno per dissesti statici.

Alle ore 18, inoltre, altri 14 interventi risultavano ancora in corso, mentre cinque richieste di soccorso erano in attesa di essere espletate.

Numeri che raccontano una giornata infernale e di superlavoro per tutte le squadre impegnate sul territorio della provincia di Catania.