PATERNO': MANIFESTAZIONI ESTIVE RESOCONTO DELL'ASSESSORE COMIS

Riguardo le manifestazioni estive organizzate a Paternò questa estate in Piazza Nino La Russa, da assessore allo Spettacolo non posso che ritenermi soddisfatto per il lavoro svolto in tempi davvero molto ristretti e con risorse limitate.

Non tutte le Amministrazioni, anche nel recente passato prima di noi, hanno avuto la capacità di mettere in piedi un cartellone che si rispetti nei tempi e con i mezzi che ha avuto la nuova Amministrazione Naso. S

i poteva fare di più? Certo che sì, tutti possono fare di meglio. Ma ad un’Amministrazione insediatasi il 27 luglio a seguito delle elezioni celebratesi il 12 giugno scorso, non poteva essere chiesto di fare miracoli, questo la città l’ha capito perfettamente tanto da avere risposto positivamente agli eventi fino alla chiusura della rassegna con la finale regionale del concorso di bellezza “Una Ragazza per il Cinema”.

Ogni altra considerazione da parte di commentatori azzardati e ormai ampiamente schierati aprioristicamente contro questa Amministrazione non può che essere interpretata come una volgare e a tratti vile speculazione

. Io e tutti i miei colleghi assessori, con in testa il sindaco, siamo impegnati al massimo su tutti i fronti, ed il lavoro svolto giorno per giorno paga sempre. Anche questo viene recepito dalla città, nonostante i vari tentativi di distrarre i cittadini.

Buon lavoro a tutti noi.