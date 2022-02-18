95047

Notizie Comunicati

Grande risultato per l’ASD Chisari Taekwondo Dojang: è Vice Campione Regionale

03 febbraio 2026 17:47

COMUNICATO MOVIMENTO 5 STELLE – UNA CITTÀ ALLO SBANDO, SENZA UNA CLASSE POLITICA RESPONSABILE

29 luglio 2025 13:10

GRANDE SUCCESSO PER GLI ALUNNI ARS DI PATERNÒ ALL’“OTTAVO TROFEO TRINACRIA 2025”

16 aprile 2025 11:30

FUTURA STUDIO CONTINUA A BRILLARE NEL PANORAMA DELLA DANZA SPORTIVA: SUCCESSI A RAGUSA E RENDE

01 aprile 2025 10:28

PD PATERNÒ: “INOPPORTUNA PRESENZA SINDACO A MANIFESTAZIONE PER IL 23 MAGGIO”

17 maggio 2024 10:31

OPERAZIONE ATHENA - M5S PATERNÒ, L'ASSESSORE COMIS SI DIMETTA.

17 aprile 2024 11:18

SUCCESSO PER LA SOCIETÀ NEW VICTORY DI PATERNÒ AL CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER LD A MESSINA

16 marzo 2024 08:58

IL PATERNÒ BADMINTON SI CONFERMA IN TESTA AL GIRONE E VA AI PLAY OFF PER LA SERIE A

15 marzo 2024 16:02

TAEKWONDO MARLETTA ORGOGLIO PATERNESE, TRIONFA IN ALBANIA CON 15 MEDAGLIE, TERZO CLUB SU 72.

14 marzo 2024 08:53

PATERNÒ, M5S - EUROPA VERDE - PD: SGOMBERO DI C.DA CIAPPE BIANCHE ATTO DISUMANO E MINACCIA PER LA COLLETTIVITÀ

01 marzo 2024 08:10

LAVORI AL CIMITERO DI PATERNÒ: PD ACCUSA L'AMMINISTRAZIONE DI INEFFICIENZA

09 gennaio 2024 15:04

“BENESSERE JUNIOR: CRESCERE FELICI, RESPIRARE LIBERI” IL CONVEGNO DEL CENTRO O2 SPORT CLUB SULL’IMPORTANZA DELLO SPORT PER I PIÙ PICCOLI

29 ottobre 2023 17:18

FONDI DEI CONTRATTI DI QUARTIERE A RISCHIO: M5S PATERNÒ CHIEDE CHIAREZZA"

19 ottobre 2023 10:05

Uniti Si Può: Grati e Determinati a Contribuire al Nostro Territorio

14 settembre 2023 07:56

LO SCATTO DEL GIOVANE PATERNESE SALVATORE LONGO NEL LIBRO "LA PASQUA IN SICILIA"

26 marzo 2023 15:24

INIZIANO I PREPARATIVI PER LE ELEZIONI A RAGALNA 2024

12 marzo 2023 08:30

PRIMO RADUNO REGIONALE ORGANIZZATO DALL'ASS. "TENIAMOCI PER MANO"

09 ottobre 2022 08:27

PATERNO': MANIFESTAZIONI ESTIVE RESOCONTO DELL'ASSESSORE COMIS

10 settembre 2022 09:13

IL GRUPPO BELPASSO FUTURA LASCIA LA MAGGIORANZA: NOI NON RESPONSABILI DEL DISAGIO AMMINISTRATIVO DELLA CITTÀ

25 febbraio 2022 13:53

18 febbraio 2022 12:32