Grande risultato per l’ASD Chisari Taekwondo Dojang: è Vice Campione Regionale

Su 30 società partecipanti, l’ASD Chisari Taekwondo Dojang conquista uno straordinario secondo posto assoluto, laureandosi Vice Campione Regionale di Sicilia.

Un risultato di grande prestigio che certifica l’eccellente lavoro svolto dalla società, capace di ottenere 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo, frutto di impegno, sacrificio e passione.

I risultati individuali

Medaglie d’oro

Giovanni Maugeri – Determinazione e lucidità in ogni incontro, con una prestazione impeccabile che vale il gradino più alto del podio.

Paola Galati – Grinta, tecnica e carattere, domina la categoria con autorevolezza.

Rachele Befumo – Combatte con intelligenza e cuore, imponendo il proprio ritmo fino alla conquista dell’oro.

Antonio Grasso – Sicuro, potente e concentrato, protagonista di una gara da vero campione.

Nicoló Venuto – Crescita costante e prestazione solida che lo portano al titolo regionale.

Gabriele Galizia – Fame di vittoria e grande spirito combattivo, oro pienamente meritato.

Matteo Imbrogiano – Non lascia spazio agli avversari, dimostrando notevole maturità agonistica.

Medaglie d’argento

Maria Ardizzone – Lotta con coraggio e qualità, fermandosi dopo una prova di alto livello.

Giorgio Spampinato – Percorso eccellente e determinazione fino all’ultimo scambio, per un argento di valore.

Medaglie di bronzo

Vincenzo Chisari – Cuore e sacrificio sul tatami, conquista un bronzo importante.

Matteo Chisari – Combattivo e tenace, sale sul podio con pieno merito.

Andrea Calì – Prestazione solida e grande spirito di squadra.

Aurora La Mela – Eleganza e carattere, porta a casa un bronzo significativo.

Quinto posto

Samuele Pesaresi – A un passo dal podio, ma protagonista di una prova che lascia intravedere importanti margini di crescita.

Atleta unico in categoria

Federico Venuto si riconferma Campione Regionale, dimostrando continuità, impegno e mentalità vincente.

Un risultato che è il frutto del lavoro condiviso di atleti, tecnici e famiglie, e che conferma l’ASD Chisari Taekwondo Dojang tra le realtà sportive di riferimento a livello regionale.

