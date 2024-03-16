SUCCESSO PER LA SOCIETÀ NEW VICTORY DI PATERNÒ AL CAMPIONATO INDIVIDUALE SILVER LD A MESSINA

Lo scorso weekend, Messina ha ospitato il Campionato Individuale Silver LD con la seconda prova regionale, organizzato dalla FGI. La Società New Victory di Paternò, sotto la guida della Prof.ssa Marta...

La Società New Victory di Paternò, sotto la guida della Prof.ssa Marta Milazzo, ha partecipato con un gruppo di atlete determinate.

Le atlete scese in pedana per la New Victory sono state:

Nicolosi Viola A3

Mio Bianca A4

Signorelli Miriam J3

Oliveri Chiara S1

Pappalardo Serena S1

Nonostante una gara estremamente competitiva, le atlete della New Victory hanno conquistato ben 3 medaglie, di cui 2 argenti e 1 bronzo. Mio Bianca e Miriam Signorelli hanno raggiunto il terzo gradino del podio, mentre Nicolosi Viola si è piazzata al secondo posto.

Purtroppo, le due atlete senior non sono riuscite a esprimersi al meglio durante la gara, mancando così la possibilità di conquistare una medaglia che era alla loro portata.

Questo evento ha evidenziato l'importanza di lavorare ulteriormente sulla gestione delle emozioni.

Il successo ottenuto è frutto dell'instancabile lavoro svolto dalle tecniche Claudia e Simona Alongi, le quali hanno preparato le atlete con dedizione e professionalità.

La Società New Victory desidera ringraziare le tecniche e le atlete per l'impegno dimostrato, riconoscendo il valore dei risultati ottenuti anche nella prima prova regionale del campionato individuale Silver LC, tenutasi il 25/02/24 a Palermo. In quell'occasione, Ludovica Signorello A3, Patania Elvira J2 e Marchese Nicoletta S3 hanno gareggiato nel livello LC1, ottenendo un altro ottimo risultato con il secondo posto di Marchese Nicoletta.