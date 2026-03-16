Allerta meteo martedì 17 marzo: arancione sul versante ionico

Allerta meteo martedì 17 marzo: giallo in provincia di Catania, arancione sul versante ionico

Nuova fase di maltempo sulla Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso il bollettino di allerta meteo per martedì 17 marzo, con allerta arancione su parte della Sicilia orientale, in particolare sul versante ionico, mentre sul resto dell’isola è stata diramata allerta gialla.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è legato alla presenza di una circolazione depressionaria nel Mediterraneo, che continuerà a richiamare aria umida verso il Sud Italia favorendo precipitazioni diffuse e temporali localmente intensi.

Sicilia orientale osservata speciale

Le condizioni più critiche sono attese proprio sul settore ionico della Sicilia, dove l’allerta è stata elevata ad arancione. In queste zone sono previsti:

piogge intense e persistenti

temporali anche di forte intensità

possibili grandinate

raffiche di vento

mare molto mosso o agitato sullo Ionio

Il resto dell’isola resta invece in allerta gialla, con fenomeni comunque diffusi ma generalmente meno intensi.

Fenomeni intensi segnalati anche dall’Aeronautica Militare

Secondo il bollettino sui fenomeni intensi diffuso dall’Aeronautica Militare, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco interesseranno Calabria e Sicilia fino alla tarda serata di martedì 17 marzo, con particolare attenzione ai settori ionici.

I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsto inoltre un peggioramento delle condizioni del mare, con lo Ionio fino a molto agitato tra martedì e le prime ore di mercoledì.

La situazione meteo resterà quindi da monitorare nelle prossime ore, soprattutto nelle aree della Sicilia orientale, dove i temporali potrebbero risultare più intensi.