Catania, nel locale mentre gli sposi sorridono, i fotografi rubano 5mila euro

CATANIA Un episodio che ha dell’incredibile e che sta facendo molto discutere anche nell’area di Paternò. Un furto da circa 5mila euro sarebbe stato messo a segno all’interno di una nota gelateria del centro di Catania da due fotografi ingaggiati per un matrimonio.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso titolare del locale, Peppe Flamingo, attraverso un lungo post sui social. I fatti risalgono al 4 aprile scorso, Venerdì Santo, quando una coppia di sposi aveva scelto la gelateria di via Etnea per scattare alcune foto nel giorno più importante della loro vita.

Secondo quanto denunciato, mentre gli sposi erano impegnati nel servizio fotografico, i due professionisti – un uomo e una donna – avrebbero approfittato di un momento di distrazione per sottrarre una busta contenente una somma ingente di denaro, destinata a un versamento.

Determinanti, per la ricostruzione dei fatti, sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, che avrebbero permesso in poche ore di risalire ai presunti responsabili. Il titolare afferma di averli contattati direttamente e che uno dei due avrebbe inizialmente ammesso il gesto, dichiarandosi disposto a restituire il denaro.

Una disponibilità che però sarebbe durata poco: nelle successive comunicazioni, il fotografo avrebbe ritrattato, sostenendo di aver già speso l’intera somma “per necessità”.

A quel punto, il gestore del locale ha deciso di procedere formalmente, presentando querela alle autorità competenti.

“Non è solo il danno economico – ha spiegato amaramente – ma il fatto che tutto sia avvenuto durante un momento speciale per due ragazzi che non hanno alcuna responsabilità. Un gesto che rovina il ricordo di una giornata importante”.

Secondo quanto riferito, infatti, gli sposi sarebbero completamente estranei alla vicenda: dalle immagini emergerebbe come i due fotografi si siano allontanati subito dopo il furto, lasciando la coppia ignara di quanto accaduto.

La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.