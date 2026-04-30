95047

Case popolari a Paternò, aperte le domande: come fare richiesta e chi può partecipare

Case popolari a Paternò, aperte le domande: come fare richiesta e chi può partecipare

A cura di Redazione Redazione
30 aprile 2026 13:22
Case popolari a Paternò, aperte le domande: come fare richiesta e chi può partecipare -
Paternò
News
Condividi

PATERNO’ – Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), dando così la possibilità ai cittadini di presentare domanda per entrare nella graduatoria.

Si tratta delle cosiddette case popolari “di risulta”, assegnate secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente, con priorità alle famiglie in condizioni economiche e sociali più fragili.

📄 Come presentare domanda

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo indirizzato alla Commissione straordinaria del Comune di Paternò, inserendo:

  • dati anagrafici del richiedente

  • composizione del nucleo familiare

  • reddito complessivo riferito all’anno 2025

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:

  • documento di identità in corso di validità

  • attestazione ISEE aggiornata

  • eventuale documentazione aggiuntiva (invalidità, condizioni particolari, ecc.)

👨‍👩‍👧 Chi può partecipare

Possono presentare domanda:

  • cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno

  • residenti a Paternò (o che lavorano nel territorio)

  • nuclei familiari che non possiedono un’abitazione adeguata

Tra i requisiti richiesti anche:

  • non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi popolari

  • non aver occupato abusivamente immobili negli ultimi anni

⚠️ Attenzione alle dichiarazioni

Tutte le informazioni inserite nella domanda hanno valore di autocertificazione: eventuali dichiarazioni false comportano responsabilità penali.

📊 Graduatoria

Le domande verranno valutate per formare una graduatoria pubblica, dalla quale si attingerà per l’assegnazione degli alloggi disponibili.

📎 Scarica documento allegato
LEGGI QUI IL BANDO

📎 Scarica documento allegato
DOMANDA CASA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047