🔴 Allerta arancione 16 marzo: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento

Con l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per lunedì 16 marzo, diversi sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole.

⚠️ Elenco comuni (in aggiornamento)

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Belpasso

Catania

Fiumefreddo di Sicilia

Giarre

Mascali

Mascalucia

Misterbianco

Motta Sant'Anastasia

Ragalna

Ramacca

Riposto

Santa Venerina

Scordia

Aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno le ordinanze ufficiali.

La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino di allerta meteo per domani, lunedì 16 marzo 2026, valido dalle ore 00:00 fino alle 24:00, con condizioni di maltempo previste su gran parte della Sicilia.

Secondo la mappa diffusa nel bollettino, sull’isola sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, che potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento e possibili disagi alla viabilità, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi.

Le zone interessate dall’allerta

Nel dettaglio, la Sicilia orientale, compresa la provincia di Catania e l’area etnea, è interessata da allerta arancione, livello che indica criticità moderata con possibili fenomeni intensi e rischio di allagamenti o problemi alla circolazione.

Nella fascia centrale dell’isola è invece prevista allerta gialla, che segnala condizioni meteo potenzialmente critiche con rovesci e temporali sparsi.

Nella Sicilia occidentale, invece, il livello di rischio è più basso con allerta verde.

Temporali e possibili disagi

Il peggioramento delle condizioni meteo è legato al passaggio di una perturbazione che interesserà il Sud Italia, portando precipitazioni diffuse e temporali su diverse aree della regione.

I fenomeni potrebbero provocare:

rovesci di forte intensità

temporali localmente intensi

raffiche di vento

possibili allagamenti nelle zone più vulnerabili

disagi alla viabilità urbana ed extraurbana

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto durante gli spostamenti e nelle aree soggette ad allagamenti.

Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime ore.

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