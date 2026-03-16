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🔴 Allerta meteo 17 marzo 2026: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento

🔴 Allerta meteo 17 marzo 2026: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento

A cura di Redazione
16 marzo 2026 18:07
🔴 Allerta meteo 17 marzo 2026: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento -
Dintorni
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Con l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per martedi 17 marzo, diversi sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole.

⚠️ Elenco comuni (in aggiornamento)

  • L’elenco dei comuni che decideranno di sospendere le attività didattiche verrà aggiornato man mano che arriveranno le ordinanze ufficiali.

    (Articolo in aggiornamento)

    Provincia di Catania

    Aci Castello

    Aci Catena

    Aci Sant'Antonio

    Acireale

    Belpasso

    Catania

    Giarre

    Mascali

    Mascalucia

    Misterbianco

    Nicolosi

    Ramacca

    Riposto

    San Gregorio di Catania

    San Pietro Clarenza

    Tremestieri

Aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno le ordinanze ufficiali.

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