🔴 Allerta meteo 17 marzo 2026: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento
🔴 Allerta meteo 17 marzo 2026: scuole chiuse? L’elenco dei comuni in aggiornamento
A cura di Redazione
16 marzo 2026 18:07
Con l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per martedi 17 marzo, diversi sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole.
⚠️ Elenco comuni (in aggiornamento)
L’elenco dei comuni che decideranno di sospendere le attività didattiche verrà aggiornato man mano che arriveranno le ordinanze ufficiali.
(Articolo in aggiornamento)
Provincia di Catania
Aci Castello
Aci Catena
Aci Sant'Antonio
Acireale
Belpasso
Catania
Giarre
Mascali
Mascalucia
Misterbianco
Nicolosi
Ramacca
Riposto
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Tremestieri
Aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno le ordinanze ufficiali.