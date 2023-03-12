INIZIANO I PREPARATIVI PER LE ELEZIONI A RAGALNA 2024

Parte la campagna elettorale a Ragalna, a distanza di un anno dalle elezioni, Salvo Di Caro, 35 anni mette a disposizione della comunità la sua persona e la sua esperienza. Attualmente consigliere com...

Attualmente consigliere comunale, che vorrebbe proseguire la sua attività politica mettendosi a disposizione dei suoi concittadini.

“E’ ancora presto per parlare di liste e candidature – dichiara Di Caro – ma certamente io sarò dalla partita. In questi 10 anni di politica, sempre all’opposizione e senza mai cedere a inciuci e canti delle sirene, ho lavorato duramente per la mia comunità, portando a compimento vari progetti, tra cui l’hub vaccinale, a cui nessuno credeva e che una volta realizzato , chi governa oggi si prende i meriti e tanto altro, soprattutto tenendo fede alla mia linea elettorale e non tradendo la fiducia dei miei elettori.

Oggi, mi metto a disposizione, per dare il via ad un progetto che porti un cambiamento a Ragalna, anche come aggregatore di vari gruppi e pensieri”. Un pensiero, quello di Di Caro, che mette al centro il suo Comune e non la sua persona.

Molto apprezzato, in questi anni, il suo impegno per le scuole, per la pulizia delle strade Paternó - Ragalna grazie ai suoi contatti con la Città Metropolitana di Catania , per la strada di Scalilli che grazie al suo intervento è riuscito ad ottenere un decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana di oltre 300.000,00 € e che si aspetta che il CIPES finanzi questo decreto e il confrontarsi giornalmente con i cittadini. Ora Di Caro è pronto a rilanciare, forte delle esperienze vissute e consapevole di un necessario cambiamento, per avviare una nuova stagione politica a Ragalna.

