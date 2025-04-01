FUTURA STUDIO CONTINUA A BRILLARE NEL PANORAMA DELLA DANZA SPORTIVA: SUCCESSI A RAGUSA E RENDE

Futura Studio a Paternò rappresenta l'incontro perfetto tra disciplina, passione e dedizione nel mondo della danza. La scuola, guidata dalla maestra Francesca Sciurello, continua a distinguersi tra le...

Futura Studio a Paternò rappresenta l'incontro perfetto tra disciplina, passione e dedizione nel mondo della danza. La scuola, guidata dalla maestra Francesca Sciurello, continua a distinguersi tra le migliori realtà del settore grazie a una preparazione tecnica di alto livello e alla costante crescita dei suoi atleti. I recenti successi ottenuti al Grand Prix Città di Ragusa e alla Coppa Italia a Rende confermano ancora una volta il valore di questa eccellenza della danza sportiva.

Le competizioni di assolo Latin Style hanno visto protagonisti gli allievi della Futura Studio, che hanno ottenuto numerosi piazzamenti di prestigio:

Al primo posto in tutte le loro categorie si sono classificati Greta Rapisarda, Vittoria Castelli, Rachele Truglio, Lucia Cariola, Alice Paternò, Roberta Guarnera, Flavia Rizzo, Maria Scorciapino, Alessandra Di Perna, Alba Condorelli, Claudia Sinatra e Miriam Papa.

Anche le seconde posizioni hanno visto una forte presenza della scuola, con ottime prestazioni da parte di Giorgia Di Perna, Aurora Rubino, Ginevra Di Perna, Alice Miceli, Ginevra Migliore e MariaTeresa Costanzo. A seguire, al terzo posto si è distinta Clelia Arcidiacono, mentre Aurora Palumbo e Gaia Costa hanno terminato la loro competizione rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Per le competizioni di coppia nelle danze latino-americane, il podio ha visto trionfare Greta Rapisarda & Francesco Nicolosi, Flavia Rizzo & Giorgio Nicolosi e Maria Scorciapino & Tommaso Rapisarda.

Al secondo posto si sono classificati Aurora Palumbo & Andrea Castelli e Alice Paternò & Christopher Cariola, mentre Rachele Truglio & Diego Minissale hanno ottenuto la quarta posizione. Molto apprezzata anche l'esibizione di Emmanuel Aureliano & MariaTeresa Costanzo, che ha catturato l'attenzione del pubblico e della giuria.

Risultati Coppa Italia - Rende

Contemporaneamente, un altro gruppo di atleti della Futura Studio ha gareggiato in Calabria, alla Coppa Italia, distinguendosi con ottimi risultati:

Martina Caponnetto & Angelo Piana : vice campioni 19/34 B1

: vice campioni 19/34 B1 Carla Cifalinò : vicecampionessa Under 21 B

: vicecampionessa Under 21 B Giada Palumbo : vicecampionessa 19/34 A

: vicecampionessa 19/34 A Alice Tumminello & Giuseppe Uccellatore: semifinalisti 19/34 A2

Un percorso di successo

I risultati ottenuti non sono frutto del caso, ma di un lavoro costante e metodico. Futura Studio a Paternò si conferma un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso nella danza sportiva con un metodo strutturato e professionale. L’impegno della maestra Francesca Sciurello e la determinazione dei suoi allievi continuano a portare in alto il nome della scuola nelle competizioni più prestigiose.

Se il tuo sogno è quello di crescere nel mondo della danza e di entrare in un ambiente competitivo e stimolante, Futura Studio è il posto giusto per te.

Le iscrizioni sono aperte: unisciti a questa realtà vincente e trasforma la tua passione in un traguardo concreto.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Cell: +39 347 255 3921

Indirizzo: Via Giosuè Carducci 14, Paternò