Paternò: Cade con lo scooter, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale

Paternò – Momenti di paura questa mattina in Largo Papa Giovanni XXIII, davanti al Parco del Sole, dove un uomo è rimasto ferito in seguito a un incidente autonomo con uno scooter.

L’uomo si trovava alla guida del mezzo al momento dell’accaduto. La dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero anche le condizioni del manto stradale, segnalato come dissestato in più punti, che potrebbero aver contribuito alla caduta.

Dopo l’incidente, il ferito sarebbe rimasto a terra per circa dieci minuti in attesa dei soccorsi, mentre alcuni passanti si sono fermati per prestare aiuto.

Momenti di apprensione tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo per gli accertamenti del caso.

Saranno eventuali ulteriori rilievi a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le possibili responsabilità.