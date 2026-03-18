Paura a Belpasso, auto finisce contro un cancello: carabinieri sul posto
Paura a Belpasso, auto finisce contro un cancello: carabinieri sul posto
BELPASSO – Momenti di apprensione questa mattina in via Papa Giovanni Paolo II, dove un’auto è finita contro un cancello privato.
L’impatto, come si nota chiaramente dalla foto, è stato violento: la recinzione risulta abbattuta mentre il veicolo appare visibilmente danneggiato.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né su eventuali feriti.
Presenti anche alcune persone in zona, probabilmente accorse subito dopo lo schianto.
La situazione resta in fase di accertamento.
📸 L’immagine mostra chiaramente i danni e l’entità dell’impatto.
👉 Seguiranno aggiornamenti.