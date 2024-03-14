TAEKWONDO MARLETTA ORGOGLIO PATERNESE, TRIONFA IN ALBANIA CON 15 MEDAGLIE, TERZO CLUB SU 72.

COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTATaekwondo Marletta orgoglio paternese, trionfa in Albania con 16 medaglie, terzo club su 72.Questo fine settimana, il Tirana Open, un prestigioso campionato...

Taekwondo Marletta orgoglio paternese, trionfa in Albania con 16 medaglie, terzo club su 72.

Questo fine settimana, il Tirana Open, un prestigioso campionato internazionale di Taekwondo, ha visto la partecipazione di 17 atleti provenienti da Paternó allenati dal Maestro Tony Marletta di Paternò, noto per il suo impegno e la sua dedizione nel campo del Taekwondo.Gli atleti si allenano presso e-Space Multisport di Paternò, un centro rinomato per la sua eccellenza nell'addestramento e nella preparazione multisportiva.

L'impegno e la preparazione dei partecipanti si sono tradotti in risultati straordinari, con la conquista complessiva di 16 medaglie. Ecco un riepilogo delle vittorie:

Medaglia d'oro:

Barbera Alice

Ginevra Grazioso

Medaglia d'argento:

Rosario Abbate

Antonio Grasso

Giorgia Catena

Marletta Cloe

Antonio Testa

Mattia Di Bella

Eleana Marletta

Medaglia di bronzo:

• Asia Marletta E2

• Eleana Marletta - E2

Aurora La Mela

Simone Ciccia

Rachele Befumo

Alessandro Testa

Daniele Asero

Inoltre, nella giornata del sabato dedicata al campionato di massimo livello denominato E2 (valido per il ranking mondiale) le talentuose atlete Asia ed Eleana Marletta hanno raggiunto un risultato eccezionale al Tirana Open. Le due sorelle hanno conquistato una medaglia di bronzo ciascuna, dopo aver sconfitto rispettivamente rappresentanti della Turchia e della Grecia. Questa straordinaria prestazione non solo conferma il loro talento e la loro determinazione, ma anche l'alto livello di competizione presente al Tirana Open.

Al termine della competizione, il team Taekwondo Marletta ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, venendo premiato come terza migliore societá partecipante al Tirana Open. Questo risultato è ancora più impressionante considerando che hanno gareggiato contro altre 72 società sportive provenienti da 12 diverse nazioni. È importante sottolineare che Taekwondo Marletta è l'unico club siciliano a raggiungere questo podio, confermando così l'eccellenza e il livello competitivo dei suoi atleti.

Questo successo non solo celebra le conquiste sportive degli atleti, ma anche l'eccellenza dell'addestramento offerto da Marletta nel guidare i suoi studenti verso il successo in competizioni internazionali di alto livello nel Taekwondo. Il risultato di Taekwondo Marletta è un'ulteriore testimonianza della forza e del talento presenti nella comunità del Taekwondo in Sicilia e un segno del futuro luminoso che attende gli atleti di Marletta.