COMUNICATO MOVIMENTO 5 STELLE – UNA CITTÀ ALLO SBANDO, SENZA UNA CLASSE POLITICA RESPONSABILE

Una Città completamente allo sbando, priva di identità e di visione. Senza futuro. Senza una classe politica all'altezza.Un consiglio comunale vuoto, seppur pieno di uomini e donne che arrancano pur d...

Una Città completamente allo sbando, priva di identità e di visione. Senza futuro. Senza una classe politica all'altezza.

Un consiglio comunale vuoto, seppur pieno di uomini e donne che arrancano pur di arrivare a saturare il tetto massimo previsto per le indennità.

Che amarezza.

Lo denunciammo già nel 2017, con un esposto alla Procura della Repubblica, evidenziando come taluni consiglieri risultavano presenti contemporaneamente in più commissioni consiliari.

Non ci fermeremo mai di lottare affinché i politici prendano coscienza del ruolo istituzionale che ricoprono, per non assistere mai più a scene squalificanti di consiglieri comunali che presenziavano nelle commissioni per soli cinque minuti intascandosi il gettone di presenza.

E fino a quando c'è stata la presenza dentro il palazzo delle nostre "sentinelle", tutto ciò non è più avvenuto.

Chiedevamo trasparenza, di pubblicizzare le sedute delle commissioni consiliari permanenti anche attraverso i canali social dell'ente, di mettere il cittadino al centro del dibattito politico.

Continueremo a dimostrare ancora con più forza i nostri valori di sempre – dichiara il referente territoriale Salvo La Delfa – malgrado questo ritorno del malaffare politico e dello spreco di denaro pubblico per tornaconti personali, a pensare ad una classe politica più seria e responsabile, come evidentemente non lo è quella attuale.

Maggioranza e opposizione, entrambe saldate allegramente alle poltrone. L'opposizione, se volesse, potrebbe staccare la spina in due ore a questa amministrazione fallimentare. Ha i numeri per farlo, ma non il coraggio.

Auspichiamo che la popolazione possa finalmente prendere consapevolezza sull’importanza della scelta dei propri referenti politici e che, alle prossime elezioni amministrative, sia in grado di eleggere rappresentanti più validi, che riescano a dare priorità ai problemi che riguardano la collettività piuttosto che ai propri tornaconti personali.