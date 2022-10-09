Sabato in festa a piazza Dante , in occasione del primo Raduno Regionale organizzato dall'Ass. "Teniamoci per mano onlus".Un evento molto condiviso e partecipato da diverse associazioni attive nel ter...

Sabato in festa a piazza Dante , in occasione del primo Raduno Regionale organizzato dall'Ass. "Teniamoci per mano onlus".

Un evento molto condiviso e partecipato da diverse associazioni attive nel territorio Catanese, arricchito da Musica, spettacoli e animazione. Il tema messo in risalto dalla manifestazione è stato quello della inclusione sociale, rendendo i diversamente abili, i veri protagonisti della giornata, fra colori, allegria e tanto divertimento.

Presenti all'evento pure l'Ass. ENOSIS di Paternò, il cui Presidente Riccardo Longo invitato sul sagrato dei Benedettini, ha presentato alla Città di Catania l'idea di ENOSIS per quanto riguarda l'ambito sociale , Artistico e Culturale.