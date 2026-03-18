🔴 ULTIM’ORA – Incendio a Motta Sant’Anastasia: Vigili del Fuoco e ambulanze sul posto, persone intossicate

🔴 AGGIORNAMENTO

Sarebbero due gli appartamenti coinvolti nell’incendio divampato in via Adua a Motta Sant’Anastasia.

Fortunatamente, secondo le ultime informazioni, si registrano solo momenti di grande paura per gli occupanti, tra cui anche alcuni minori, ma non risultano situazioni gravi.

Sul posto proseguono le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi, 18 marzo 2026, a Motta Sant’Anastasia, dove un incendio è in corso all’interno di un appartamento in via Adua.

Le cause del rogo, al momento, non sono ancora note e sono in fase di accertamento.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento ancora in atto, insieme a più ambulanze del 118 intervenute per prestare soccorso. Presenti anche i Carabinieri per la gestione della viabilità e la sicurezza dell’area.

Durante le operazioni si è reso necessario anche l’intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, giunta da Catania, a supporto delle attività di soccorso.

Secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo.

Le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è attualmente chiusa al traffico.

🔴 La notizia è in aggiornamento e potrebbero seguire ulteriori dettagli nelle prossime ore.