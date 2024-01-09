LAVORI AL CIMITERO DI PATERNÒ: PD ACCUSA L'AMMINISTRAZIONE DI INEFFICIENZA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Il Circolo PD di Paternò, coerentemente con quanto dichiarato in una precedente nota stampa, incalza l'amministrazione comunale sui lavori di n. 310 tombe ipogee nel nuovo cim...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Circolo PD di Paternò, coerentemente con quanto dichiarato in una precedente nota stampa, incalza l'amministrazione comunale sui lavori di n. 310 tombe ipogee nel nuovo cimitero di via Balatelle e chiede un confronto con la stessa, affinché si metta la parola fine a una lunga e vergognosa storia di errori, ritardi e promesse non mantenute.

Sono trascorsi esattamente due mesi da quando il sindaco Naso, sollecitato da un nostro intervento, ha rassicurato pubblicamente gli aventi diritto sull'imminente consegna dei lavori, fissandone la data ultima entro la fine dell'anno in corso o, tutt'al più, al 02/01/2024, come da determina n. 225 del 16/11/2023.

Purtroppo, non sempre il nuovo anno è foriero di buone notizie per tutti e, nello specifico, quanti pensavano di poter gridare già al "miracolo", si sono dovuti ricredere dinanzi a un'ulteriore proroga di 45 gg naturali e consecutivi, concessa dal Comune alla ditta appaltatrice, spostando al 16/02/2024 il termine dei lavori.

Una terza proroga che si aggiunge alle prime due, rispettivamente di 60 e 45 giorni, e che lascia, ancora una volta, con l'amaro in bocca le 310 famiglie interessate che, anche a fronte di considerevoli sacrifici economici, hanno partecipato al bando pubblico nel lontano 2017 e versato, nell'anno successivo, la somma di 7.500 euro in un'unica soluzione per ogni utente.

Nessuna speculazione politica, nessuna polemica: è nostro dovere dare voce a quei cittadini, stanchi ed esasperati, a cui l'amministrazione ha chiesto versamenti anticipati, pazienza e silenzio, senza mai preoccuparsi di dare le dovute spiegazioni in merito ai tanti ed estenuanti ritardi rispetto alla realizzazione di lavori che avrebbero dovuto vedere la luce nell'agosto del 2023.

Pertanto, alle ultime dichiarazioni del Sindaco sulla necessità di collaborare per il bene della città, rispondiamo che l'azione del PD paternese, esente da ogni tipo di distrazione riguardante logiche di potere e di equilibri, è unicamente ed esclusivamente protesa verso il bene comune e che, all'occorrenza, sapremo anche essere collaborativi e propositivi, purché l'amministrazione guidata dal sindaco Naso sia disposta ad abbandonare i tratti distintivi dell'autoreferenzialità e dell'autocelebrazione e a non cedere a quel pericolosissimo gioco dello scaricabarile per imputare responsabilità e inefficienze politiche ad amministrazioni precedenti che, tra l'altro, poco o nulla hanno a che fare con l'attuale PD, una realtà viva, in continua evoluzione ed espansione.