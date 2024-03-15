IL PATERNÒ BADMINTON SI CONFERMA IN TESTA AL GIRONE E VA AI PLAY OFF PER LA SERIE A

COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTAA Milano lo scorso week end, il Paternò Badminton ha confermato il suo primato nel proprio girone, garantendosi così l'accesso ai play off per la serie A. Qu...

COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTA

A Milano lo scorso week end, il Paternò Badminton ha confermato il suo primato nel proprio girone, garantendosi così l'accesso ai play off per la serie A.

Questi si terranno presso il Pala Badminton di Milano, in contemporanea con i play off scudetto, il 11 e 12 maggio. Le quattro squadre che contenderanno la promozione sono BV Paternò, Novi Ligure, Uberesch (squadra trentina) e BC Messina.

In serie A saliranno le prime due squadre del girone all'italiana. L'allenatore Gianfrancesco Fiorito ha dichiarato che sarà un weekend molto difficile, poiché il livello è molto alto e tutte le avversarie hanno un organico di primo livello, arricchito dalla presenza di giocatori e giocatrici danesi, bulgari, russi e spagnoli.

Tuttavia, con grande orgoglio, ha sottolineato che nella squadra del Paternò Badminton non ci sono stranieri, ma è composta esclusivamente da italiani, tra cui due fratelli paternesi, Giulia e Marcantonio Fiorito, e due giocatori di Malles, Matthias Frack e Anna Hahennoger.

Nonostante le sfide, l'allenatore si è mostrato fiducioso, affermando che la squadra darà il massimo a Milano e cercherà di ottenere risultati positivi. Ha inoltre espresso soddisfazione per i risultati ottenuti finora, ricordando i successi nei primi tre importanti tornei a Palermo, Caltanissetta e Misterbianco.

Ad aprile, la squadra affronterà altri due Grand Prix e il Trofeo Coni, dove lo scorso anno si è classificata al secondo posto in Italia.