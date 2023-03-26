LO SCATTO DEL GIOVANE PATERNESE SALVATORE LONGO NEL LIBRO "LA PASQUA IN SICILIA"

Nel libro “La Pasqua in Sicilia", un itinerario storico, iconografico e religioso della settimana santa nell'isola” degli autori Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò tra i tanti contribut...

Nel libro “La Pasqua in Sicilia", un itinerario storico, iconografico e religioso della settimana santa nell'isola” degli autori Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò tra i tanti contributi fotografici c'è un bellissimo scatto del giovane paternese Longo Salvatore.

Gli autori hanno voluto raccogliere in un unico testo centinaia di “Settimane Sante” siciliane, in un itinerario che mostrasse come in poche ore, la stessa terra, presenti cento caratteristiche diverse, cento riti, mille gesti e mille simulacri che rendono la Sicilia un’isola da vivere e vedere sempre con occhi nuovi.

Il libro racconta quindi la Settimana Santa in Sicilia da tanti e svariati punti di vista, provandola ad analizzare provincia per provincia, iniziando dall’aspetto religioso, sino a quello etnoantropologico, passando per i canti popolari (Lamenti, Lamentanze) di molti Venerdì Santo dell’Isola, ma anche dolci e piatti tipici (agnello pasquale, uova, cassata, spina santa, taganu). Bande Musicali, marce funebri, lamentatori, portatori, troccole, campane, lutto, viola e nero. Ma anche gioia della Pasqua, nell’Incontro (o scontro) tra la Madre e il Figlio o nella sfilata di “Santoni” giganti di cartapesta. Crocifissi issati su pali e poi tutti i personaggi che rivivono ogni anno: Maria, Maddalena, Giovanni, Giuda, Pietro.

Salvo Longo ha immortalato la bellezza che si trova all'interno della chiesa di Santa Margherita, del scultore Giacinto Gioco nei giorni della settimana santa.

Il libro uscirà il 31 marzo 2023 è sara disponibile in tutte le librerie e store online