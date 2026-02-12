Paternò, M5S incontra il commissario Giuffrè: sicurezza, scuole e periferie al centro del confronto

Paternò, M5S incontra il commissario Giuffrè: sicurezza, scuole e periferie

E’ avvenuto nella mattinata di ieri 10 Febbraio l’incontro tra alcuni esponenti del gruppo territoriale

del M5S Paternò e il commissario straordinario Dott. Santi Giuffrè. Tanti i temi affrontati sui quali si ritiene

necessario intervenire con la massima urgenza.

“Abbiamo atteso che la commissione svolgesse l’attività preparatoria e che finisse di inquadrare lo

stato in cui versa il nostro ente, ma ci sembrava doveroso organizzare un incontro conoscitivo con lo scopo

di avviare un percorso di cooperazione. E’ stato un momento di confronto serio e produttivo e ringrazio a

nome di tutto il gruppo territoriale il Dott. Giuffrè e tutta la commissione per la disponibilità e per l’impegno

che fin da subito hanno messo a servizio della nostra Città. Inutile nascondersi sul fatto che il tempo per il

quale sono stati chiamati ad amministrare Paternò potrebbe risultare insufficiente a fronte delle enormi

carenze presenti e degli atavici problemi che ci portiamo dietro, ma siamo fiduciosi sulla qualità del lavoro

che stanno svolgendo e su quanto questo possa rappresentare un terreno solido su cui poggiare le

fondamenta per la ricostruzione della Paternò del futuro” – dichiara Salvo La Delfa referente del gruppo

territoriale.

“Ci tenevamo a porre l’attenzione in particolare su due dei progetti a cui abbiamo lavorato negli

ultimi anni da forza extraconsiliare entrambi a mia firma durante la mia esperienza all’ARS – dichiara

Martina Ardizzone - e mi riferisco al finanziamento da 500 mila euro per la riqualificazione del Palazzetto

dello sport il cui affidamento per l’avvio dei lavori dovrebbe arrivare a breve e il completamento del

finanziamento da 150 mila euro per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati su Corso Italia e

con il quale è stato già possibile riqualificare la piazzetta della Villetta e il tratto finale di Via Carso. Inoltre

temi come sicurezza urbana, gestione del personale, edilizia scolastica e lavori pubblici sono stati gli

argomenti maggiormente approfonditi e sui quali abbiamo chiesto la massima attenzione. I paternesi hanno

diritto a vivere in una città più sicura e accogliente, dove è possibile uscire la sera senza il rischio di

imbattersi in risse o in atti delinquenziali, dove le scuole funzionino senza la necessità di doppi turni e

trasferimenti a causa di lavori in corso mal programmati, dove le periferie siano luoghi di aggregazione con

pari opportunità rispetto al centro, dove Ciappe Bianche sia un lontano brutto ricordo”.