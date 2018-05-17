PATERNO': INSTALLAZIONE DI 6 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE

In occasione della settimana GREEN WEEK, che si svolgerà dal 21 al 26 Maggio, saranno installati sei cestini per deiezioni animali in altrettanti parchi della città: Piazza Aldo Moro, Piazza Nassiriya...

L'iniziativa promossa, della 5° commissione presieduta dal Presidente Alfredo Sciacca, ed i suoi componenti, Martina Ardizzone, Faranda Roberto, Guido Condorelli, Giovanni Giangreco, Rosanna Lauria ed Anthony Distefano con il supporto dell'associazioni animaliste, (Il mio amico, cuccioli dell'Etna, uniti per gli animali, cuori randagi) i gruppo scout (Paternò 1,3,5,7) e la Dusty.

“Si tratta di un altro piccolo e significativo contributo alla pulizia e al decoro della nostra città, spiega il Sindaco Nino Naso.

L’amministrazione ha fatto la sua parte, ma ora tocca ai proprietari dei cani, senza la collaborazione e il senso civico dei quali questi contenitori saranno perfettamente inutili.

Ricordo che tutti sono obbligati a raccogliere le deiezioni canine e adesso avranno anche un cestino dove conferirle senza problemi e disagi di alcun tipo.

Non è superfluo sottolineare che, ovviamente, nelle strade in cui i contenitori non ci sono, l’obbligo della raccolta esiste comunque e non ci sono alibi di sorta”.