PATERNÓ. Vedono i Carabinieri e si nascondono tra i carrelli del supermercato: due minorenni nei guai

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal comando provinciale Carabinieri di Catania, ha consentito ai militari del Nucleo Radiomobile di Paternò di sorprendere e denunciare per “ricettazione”, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, due ragazzi entrambi minorenni.

In particolare, i militari di una pattuglia che stava svolgendo un servizio perlustrativo, al fine di prevenire i furti di autovetture o parti di esse, nel transitare nei parcheggi di un centro commerciale, hanno notato due giovani i quali, con atteggiamento sospetto, non appena hanno visto l’autovettura dei Carabinieri hanno cercato di allontanarsi, chiaramente per evitare il controllo.

I due si sono quindi nascosti dietro uno degli alloggiamenti dei carrelli della spesa, sperando di essere sfuggiti, nell’effettuare tale manovra, agli occhi dei militari dell’Arma.

L’equipaggio, che li aveva invece visti, li ha raggiunti e identificati per i due minorenni, il più grande residente a Motta Sant’Anastasia e il più piccolo residente a Catania.

Al termine delle operazioni di ricerca i Carabinieri hanno avuto riscontro ai loro sospetti perché li hanno trovati con due fanali posteriori di una mini car, per i quali non hanno saputo riferire la provenienza né fornire documentazione valida che ne attestasse il regolare acquisto.

Al più giovane poi, nel borsello tracolla, i militari dell’Arma hanno trovato una dose di hashish e, per tale motivo, il ragazzo è stato segnalato, quale “assuntore” alla locale Prefettura.

I due, quindi, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di competenza, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.