Paura ieri sera su un volo Ryanair da Catania: emergenza per il carrello prima dell’atterraggio a Malpensa

Momenti di forte apprensione nella tarda serata di ieri, 12 marzo 2026, presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa, dove un volo Ryanair proveniente da Catania ha attivato le procedure di emergenza durante le fasi finali dell’atterraggio.

Il velivolo, identificato come FR1071, era in fase di avvicinamento quando il comandante ha segnalato alla torre di controllo un possibile malfunzionamento del carrello di atterraggio. A quel punto, come previsto dai protocolli internazionali di sicurezza, è stato dichiarato lo stato di emergenza tramite il codice “squawk 7700”.

Scatta il protocollo di massima allerta

Ricevuta la segnalazione, l’aeroporto ha immediatamente attivato il protocollo di massima allerta. Numerosi mezzi di soccorso sono stati schierati lungo la pista e nelle aree operative del Terminal 2, dove era previsto l’arrivo del volo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze, pronte a intervenire nel caso in cui il carrello non si fosse aperto correttamente o si fossero verificati problemi durante il contatto con la pista.

Lieto fine in pista

Nonostante la tensione iniziale, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Al momento dell’atterraggio, infatti, il meccanismo del carrello ha funzionato regolarmente, consentendo al velivolo di toccare terra senza alcun problema.

L’aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri a bordo sono rimasti illesi. Dopo l’atterraggio, il velivolo è stato scortato dai mezzi dei Vigili del Fuoco fino alla piazzola di sosta, dove sono state avviate le verifiche tecniche di routine.

Poco dopo, l’allarme è rientrato e le operazioni dell’aeroporto sono tornate alla normalità.