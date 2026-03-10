PATERNÒ. Va ieri e torna oggi negli uffici dopo la morte della madre: “Sono in malattia, torni lunedì”

Una segnalazione che sta suscitando amarezza è arrivata nelle scorse ore alla redazione di 95047.it da parte di un nostro lettore.

L’uomo racconta di essersi recato già nella giornata di ieri presso gli uffici competenti per sbrigare alcune pratiche urgenti legate alla recente scomparsa della propria madre. In quell’occasione, però, avrebbe trovato gli impiegati preposti al servizio assenti per malattia, ricevendo l’invito a tornare oggi.

Il cittadino si è quindi ripresentato anche oggi negli stessi uffici, ma la situazione sarebbe rimasta invariata: i due impiegati risultavano ancora in malattia e non sarebbe stato possibile portare avanti la pratica. Anche questa volta la risposta ricevuta sarebbe stata quella di ripassare lunedì, salvo eventuali ulteriori assenze.

Una situazione che, secondo quanto riferito dal lettore, sta creando notevoli disagi, soprattutto considerando il momento già molto delicato che sta vivendo a causa del lutto.

Non si tratterebbe però di un caso isolato: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche altre persone avrebbero segnalato problemi simili negli stessi uffici, con pratiche rimandate proprio per l’assenza del personale.

La redazione di 95047.it riporta la segnalazione così come ricevuta, nell’interesse dei cittadini e del diritto di informazione.

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte degli uffici competenti o degli enti interessati.