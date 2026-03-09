Paternò, vetri lanciati dall’ex Albergo Sicilia: allertate le forze dell’ordine
Paternò, vetri lanciati dall’ex Albergo Sicilia: allertate le forze dell’ordine
Una segnalazione allarmante, corredata anche da una fotografia, è arrivata nel pomeriggio di oggi alla redazione da alcuni cittadini che si trovavano nei pressi dell’ex Albergo Sicilia, struttura che da tempo risulterebbe chiusa.
Secondo quanto riferito nella segnalazione, da alcune settimane all’interno dell’edificio sarebbero presenti alcune persone. Nei minuti scorsi, come mostrerebbe anche la foto inviata, sarebbero stati lanciati verso la strada alcuni pezzi di vetro, finiti sull’asfalto.
Una situazione che avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per eventuali pedoni in transito, oltre che per gli automobilisti e i motociclisti che percorrono la zona, con il rischio di ferimenti o danni ai veicoli.
L’episodio avrebbe creato preoccupazione tra i residenti e tra chi si trovava a passare in quel momento nella zona.
Secondo quanto riferito nella segnalazione, sarebbero state allertate le forze dell’ordine, che potrebbero effettuare verifiche per accertare quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità.
Al momento si tratta di una segnalazione raccolta sul posto, in attesa di eventuali riscontri ufficiali.