🔴🔴 ULTIM'ORA . Tamponamento sulla SS121 verso Paternò: tre auto coinvolte, traffico in tilt per chilometri
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la SS121 in direzione Paternò, dove intorno alle ore 18 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.
L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo Sieli, nella zona conosciuta come la salita di Misterbianco, in corsia di sorpasso.
Secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un tamponamento tra tre auto.
Fortunatamente non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se lo scontro ha causato forti disagi alla circolazione.
A causa dell’incidente, infatti, si è formata una lunghissima coda che parte dallo svincolo della circonvallazione di Catania che immette sulla superstrada, con rallentamenti per diversi chilometri in direzione Paternò.
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
Il traffico è rimasto rallentato per consentire le operazioni e la rimozione dei veicoli coinvolti.