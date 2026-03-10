Un anno senza Josy Il ricordo dei colleghi della Protezione Civile di Belpasso

Oggi, 10 marzo, ricorre il primo anniversario di una giornata che ha segnato profondamente il cuore di tanti. Esattamente un anno fa la comunità veniva colpita dalla terribile notizia della scomparsa di Josephine Leotta, per tutti “Josy”, giovane di 24 anni originaria di Belpasso, vittima di un tragico incidente stradale.

La tragedia avvenne la mattina del 10 marzo 2025 sull’autostrada Catania-Siracusa, nei pressi della galleria San Demetrio, a seguito di un grave incidente che coinvolse più veicoli.

A distanza di un anno, il dolore non si cancella, ma resta vivo il ricordo di Josy tra chi ha condiviso con lei momenti di lavoro, amicizia e vita quotidiana.

I suoi colleghi oggi la ricordano con parole semplici ma cariche di affetto:

“Sei stata, sei e continuerai sempre ad essere parte di questa famiglia.

E noi, da quel maledetto 10 marzo, ti custodiamo in un piccolo angolo del nostro cuore, dove continui a vivere.

Ti vogliamo bene, Josy.”

Un ricordo che attraversa il tempo e continua a vivere nei pensieri di chi non l’ha mai dimenticata. 💔