Paternò, riscaldamenti spenti al “Lombardo Radice–Virgilio”: i Commissari annunciano ripristino entro prossima settimana

In riferimento alle criticità conseguenti alla mancata accensione dei riscaldamenti presso l’Istituto Comprensivo IC Lombardo Radice – Virgilio, la Commissione Straordinaria rende noto che ha rilevato che non era stato dato incarico per la effettuazione dei lavori necessari alla riattivazione dell’erogazione del gas né era stato riattivato il relativo contratto per l’erogazione.

Appresa tale situazione la Commissione ha provveduto tempestivamente a dare mandato per incaricare sia la ditta che dovrà effettuare lo spostamento del contatore sia la ditta che dovrà effettuare il collegamento alla caldaia, e conseguentemente per riattivare il contratto di erogazione del gas per il riscaldamento.

Allo stato la prima parte dei lavori propedeutici sarà completata, salvo imprevisti, entro il prossimo martedì ed a seguire, nei tempi tecnici necessari, saranno completati gli ulteriori lavori e sarà ripristinata l’erogazione.

Rammaricati per il disagio, i Commissari assicurano la massima vigilanza affinché gli inevitabili tempi tecnici per la riattivazione del riscaldamento siano il più possibile contenuti nel tempo.

Nel contempo è stata avviata analoga verifica in tutte le scuole al fine di rilevare eventuali situazioni di criticità.