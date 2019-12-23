95047

PATERNO': SOSPESI SERVIZI RITIRO A DOMICILIO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI

L’assessore all’ambiente Luigi Gulisano comunica che, per chiusura dell'impianto FG. in occasione delle festività natalizie da oggi, 23 Dicembre 2019 fino al 02 Gennaio 2020  è sospeso il conferimento...

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2019 21:58
PATERNO': SOSPESI SERVIZI RITIRO A DOMICILIO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI -
News
Dal palazzo
Condividi

L’assessore all’ambiente Luigi Gulisano comunica che, per chiusura dell'impianto FG. in occasione delle festività natalizie da oggi, 23 Dicembre 2019 fino al 02 Gennaio 2020  è sospeso il conferimento presso l’isola ecologica comunale e il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047