PATERNO': SOSPESI SERVIZI RITIRO A DOMICILIO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
A cura di Redazione
23 dicembre 2019 21:58
L’assessore all’ambiente Luigi Gulisano comunica che, per chiusura dell'impianto FG. in occasione delle festività natalizie da oggi, 23 Dicembre 2019 fino al 02 Gennaio 2020 è sospeso il conferimento presso l’isola ecologica comunale e il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti