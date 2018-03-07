PATERNO': Fondi per libri a basso costo, domande entro il 30 marzo, ISEE inferiore a 11mila euro

Il comune di Paternò, anche per l'anno scolastico 2017/2018 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per...

Il comune di Paternò, anche per l'anno scolastico 2017/2018 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98.

il modello di domanda e disponibile presso le scuole di appartenenza o scaricabile dal sito www.comune.paterno.ct.it,

C'è tempo fino al 30 marzo per presentare l'istanza di partecipazione, presso la scuola a cui si è iscritti.

Beneficiari dell''intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con un Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente) pari o inferiore a 10.632,94 euro. Il valore si calcola sulla dichiarazione dei redditi del 2017.

Le scuole avranno poi un mese di tempo per girare al Comune le domande presentate dagli studenti e dai nuclei familiari.

