95047

PATERNO': Attivato numero per segnalazione strade e verde pubblico

E' stato attivato,  il numero comunale al quale tutti i cittadini potranno segnalare criticità e problematiche relative alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.Le segnalazioni possono esse...

A cura di Redazione Redazione
20 dicembre 2017 15:48
PATERNO': Attivato numero per segnalazione strade e verde pubblico -
News
Dal palazzo
Condividi

E' stato attivato,  il numero comunale al quale tutti i cittadini potranno segnalare criticità e problematiche relative alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.

Le segnalazioni possono essere fatte telefonicamente all'ufficio del  XII Settore, al seguente numero: 095 7970296  da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15.30 alle 18.00

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047