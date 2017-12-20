PATERNO': Attivato numero per segnalazione strade e verde pubblico
E' stato attivato, il numero comunale al quale tutti i cittadini potranno segnalare criticità e problematiche relative alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.Le segnalazioni possono esse...
A cura di Redazione
20 dicembre 2017 15:48
E' stato attivato, il numero comunale al quale tutti i cittadini potranno segnalare criticità e problematiche relative alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.
Le segnalazioni possono essere fatte telefonicamente all'ufficio del XII Settore, al seguente numero: 095 7970296 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15.30 alle 18.00