🔴 ULTIM'ORA. Paura a Paternò: anziana cade in casa, allarme lanciato dai vicini. Intervengono 118 e Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione questa sera, 25 febbraio 2026, a Paternò, dove una persona anziana è rimasta chiusa nella propria abitazione dopo una caduta.

L’episodio si è verificato in via Circumvallazione. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe scivolata all’interno dell’appartamento, non riuscendo più ad alzarsi né ad aprire la porta di casa.

A far scattare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini, insospettiti dal fatto che l’anziana non rispondesse e preoccupati per quanto potesse essere accaduto. Una segnalazione che si è rivelata fondamentale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta dell’abitazione per consentire l’accesso ai soccorritori.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato le prime cure alla donna direttamente sul posto.

Dopo la valutazione iniziale, l’anziana è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, secondo quanto trapelato, non sarebbe in gravi condizioni.

Ancora una volta decisiva la tempestività dei soccorsi e l’attenzione dei residenti, che hanno evitato conseguenze peggiori..