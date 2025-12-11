Paternò, pubblicato l’avviso per nominare i tre componenti del Nucleo di Valutazione: domande entro il 18 dicembre

Il Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente, figure esterne...

Il Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente, figure esterne scelte tra esperti con specifiche competenze giuridiche, economiche e organizzative.

Funzioni dei componenti

Come indicato nell’art. 1 dell’avviso, i componenti del Nucleo di Valutazione si occuperanno di:

– attività di pianificazione e controllo;

– verifica dei programmi e delle attività dei responsabili di settore;

– valutazione tecnica delle performance;

– supporto alla definizione degli indicatori e degli obiettivi;

– attività relative alla contrattazione decentrata;

– verifica della produttività del personale;

– relazione annuale alla Commissione Straordinaria.

Requisiti richiesti

Possono partecipare cittadini italiani o UE in possesso di:

– laurea magistrale o specialistica in discipline economiche, statistiche, giuridiche, scienze politiche, ingegneria gestionale o titoli equivalenti;

– esperienza professionale adeguata nelle materie oggetto dell’incarico;

– assenza di condanne penali e di contenziosi con l’Ente;

– requisiti di integrità e onorabilità.

Divieti di nomina

Non possono candidarsi soggetti condannati, sospesi, in conflitto di interessi, già sanzionati disciplinarmente, o aventi ruoli politici attivi negli ultimi 3 anni.

Scadenza e modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2025, tramite:

– consegna al protocollo del Comune di Paternò;

– oppure PEC all’indirizzo: [email protected]

con oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina di componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente.

Alla domanda vanno allegati:

– curriculum aggiornato;

– copia documento di identità;

– dichiarazione sostitutiva sull’assenza di cause ostative (allegato all’avviso).

Compenso

Il compenso previsto per ciascun componente è di 10.920 euro.

Per i non residenti non è previsto il rimborso spese di viaggio.