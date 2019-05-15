PATERNO': ACCORDO COMUNE - PUBBLISERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE PROVINCIALI
Continua la collaborazione tra Enti , e dopo L’ Anas che ha ripulito l’ingresso della città.
Ieri, l’assessore al verde Pubblico Vito Rau sollecitato anche da diversi imprenditori operanti nella zona tre fontane, tra cui l’imprenditore Marco Tripoli promotore dell’istanza, ha incontrato la Pubbliservizi nella persona del Geom Luigi Platania responsabile della viabilità e del coordinatore operativo Giuseppe D’Agata .
Sopralluogo effettuato ed impregno preso dalla Pubbliservizi ad intervenire entro fine mese presso la Sp58,sp77, sp 137/II ,sp 139 , sp 140, strade provinciali che ricadono nel territorio di Paternò .
Intervento di scerbatura e pulizia oggi più che necessario , in una zona commerciale di grande importanza.
Un segnale importante per gli imprenditori della zona.