PATERNO': Nuovi orari di apertura del Centro per l'impiego
A cura di Redazione
21 gennaio 2019 15:05
Da oggi, 21 Gennaio 2019 cambiano gli orari di apertura del Centro per l'Impiego.
Sarà aperto al pubblico nei giorni:
Da lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Il mercoledì sarà aperto pure di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30