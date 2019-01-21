95047

PATERNO': Nuovi orari di apertura del Centro per l'impiego

Da oggi, 21 Gennaio 2019 cambiano gli orari di apertura del Centro per l'Impiego.Sarà aperto al pubblico nei giorni:Da lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30Il mercoledì sarà aperto pure di...

A cura di Redazione Redazione
21 gennaio 2019 15:05
PATERNO': Nuovi orari di apertura del Centro per l'impiego -
News
Dal palazzo
Condividi

Da oggi, 21 Gennaio 2019 cambiano gli orari di apertura del Centro per l'Impiego.

Sarà aperto al pubblico nei giorni:




Da lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Il mercoledì sarà aperto pure di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047