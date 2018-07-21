ANCHE A PATERNO' IL BONUS DA MILLE EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici del cosiddetto “bonus bebè” per l’anno 2018...
Arriva anche a Paternò il bonus di mille euro per la nascita di un figlio.
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici del cosiddetto “bonus bebè” per l’anno 2018 quantificati in 1000 euro per nato.
Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio dei Servizi Sociali secondo il seguente calendario:
- per i nati dal 01/01/2018 al 30/06/2018 la data di scadenza delle domande è il 14/09/2018.
- per i nati dall' 01/07/2018 al 30/09/2018 la data di scadenza è il 12/10/2018.
- per i nati dall’01/10/2018 al 31/12/2018 la data di scadenza è il 15/01/2019.
Possono presentare domanda i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Sicilia al momento del parto da almeno un anno. Il bambino deve essere nato in territorio siciliano.
L’indicatore ISEE del nucleo familiare non deve superare i 3 mila euro. La domanda dovrà essere corredata dal documento di identità, dal certificato ISEE, dalla copia del permesso di soggiorno e della copia dell’eventuale adozione.