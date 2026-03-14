Paternò, sosta selvaggia nel mirino: 20 multe e circa 1000 euro di sanzioni

Paternò – A seguito dell’articolo pubblicato ieri su 95047.it sulla situazione dei parcheggi in via Emanuele Bellia, questa mattina sono stati effettuati controlli da parte della Polizia Locale in diverse zone del centro cittadino.

Le verifiche hanno interessato in particolare via Emanuele Bellia (tratto ovest), via G.B. Nicolosi e piazza Caduti di Nassiriya, dove gli agenti hanno effettuato accertamenti mirati contro la sosta vietata, i veicoli parcheggiati sui marciapiedi e l’occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità.

Al termine dell’attività sono state elevate circa 20 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 1.000 euro.

I controlli sono stati effettuati anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini e dell’attenzione sollevata sul tema della sosta irregolare in alcune vie della città.

Dalla Polizia Locale fanno sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni per garantire maggiore rispetto delle regole e tutelare pedoni e persone con disabilità.