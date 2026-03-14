🔴ULTIM'ORA. TERREMOTO STIMA PROVVISORIA IN PROVINCIA DI MESSINA Magnitudo tra 3.6 e 4.1

🔴 ULTIM'ORA. TERREMOTO STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 4.1 e 4.6 ore

AGGIORNAMENTO

È arrivato il dato ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul terremoto registrato questa sera nel Messinese.

Il sisma, di magnitudo ML 3.7, è avvenuto alle 19:25:37 (ora italiana) del 14 marzo 2026 nella zona delle Isole Eolie.

L’evento sismico è stato localizzato con coordinate 38.5000 di latitudine e 14.6440 di longitudine, ad una profondità di 21 chilometri.

La scossa è stata individuata dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora costantemente l’attività sismica nell’area.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni, ma il terremoto potrebbe essere stato percepito in alcune zone della provincia di Messina e nelle aree vicine del Tirreno.

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19:25 di oggi, 14 marzo 2026, nella provincia di Messina. Secondo una stima provvisoria diffusa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo compresa tra 3.6 e 4.1.

Il movimento tellurico è stato rilevato dalle strumentazioni della sala sismica dell’istituto e localizzato nell’area del Messinese.

Al momento si tratta di una valutazione preliminare, che potrebbe essere aggiornata nelle prossime ore con dati più precisi su magnitudo ed epicentro.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa potrebbe essere stata avvertita in diverse zone della provincia e anche nelle aree limitrofe della Sicilia nord-orientale.

Le autorità e i tecnici dell’INGV continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti.