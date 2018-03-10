PATERNO': ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO FALCONIERI

Dopo un sopralluogo avvenuto nella giornata di ieri con tecnici, vigili urbani, presente la dirigente dell’Istituto Marconi, il sindaco Naso ha emanato, nella giornata di ieri, 9 marzo 2018, un’ordinanza sindacale che prescrive la chiusura di tutte le aperture di una parte dell’edificio scolastico di zona Falconieri.

Si ricorda che il plesso scolastico è attualmente suddiviso in due parti: una, che è stata oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e in cui oggi sono ospitate dieci classi dell’Istituto comprensivo G. Marconi di Paterno’, un’altra ala è invece rimasta inagibile ed inutilizzata. Proprio di quest’ultima si è reso necessario disporre, con ordinanza sindacale, la saldatura di porte e finestre, per impedire l’accesso a persone, con tutta probabilità stranieri, che, clandestinamente, hanno da tempo preso l’abitudine si stazionarvi durante il giorno e, particolarmente, durante la notte.

La circostanza che degli sconosciuti siano, di fatto, accampati alle spalle delle classi, ha suscitato la preoccupazione dei genitori degli alunni che hanno presentato alla dirigenza scolastica le loro richieste affinché fossero presi al più presto provvedimenti.

Per tali motivi si era già proceduto, da parte dell’Amministrazione, a sistemare delle misure di protezione dell’edificio, come reti e simili, allo scopo di scoraggiare l’accesso di eventuali estranei. Il tentativo è però andato a vuoto e l’edificio ha continuato ad essere “abitato” clandestinamente.

Lunedì, pertanto, in seguito all’ordinanza sindacale di cui si è detto, si provvederà allo sgombero degli ambienti e alla saldatura delle aperture. Il sindaco Naso, sempre nell’arco della mattina del lunedì, incontrerà i genitori e potrà contestualmente rassicurarli circa la soluzione trovata e adottata.