PATERNÒ, UFFICI COMUNALI CHIUSI MARTEDÌ 20 MAGGIO PER MANUTENZIONE INFORMATICA
Paternò – Il Comune di Paternò ha reso noto, tramite un avviso pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale, che nella giornata di martedì 20 maggio 2025 tutti gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico.
La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici in uso all’ente. Una misura temporanea ma fondamentale per garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture digitali a servizio della cittadinanza.
L’amministrazione invita i cittadini a tenere conto di questa sospensione nell’organizzazione di eventuali appuntamenti o richieste, al fine di evitare disagi.
“Ci scusiamo per l’eventuale disagio – si legge nell’avviso – e ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione durante questo intervento tecnico, necessario per migliorare la qualità dei servizi offerti”.
Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Paternò all’indirizzo www.comune.paterno.ct.it.